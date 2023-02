Bebê é resgatado em meio a escombros após temporal em São Paulo

Da Redação

Bebê foi resgatado com vida dos escombros; corpo de mulher foi localizado no mesmo lugar

Um bebê foi resgatado em meio aos escombros de uma casa, após deslizamento de terra na Vila do Sahy, em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O local onde a criança foi localizada está entre os mais devastados pelas fortes chuvas do fim de semana.

O registro foi feito no sábado (18) de manhã, momentos após o desmoronamento. Várias casas no entorno foram atingidas pela enxurrada e ficaram completamente soterradas. Os bombeiros continuam as buscas no local.

A cena foi registrada pelo bombeiro civil Diego Pontes da Silva, que ajudava voluntariamente nos resgates. Ele chegou ao local por volta das 7h, a pedido de uma mulher que pediu ajuda para procurar a mãe desaparecida.

“Eu chamei essa mulher para me acompanhar até o local. Lá, escutamos um choro. Em princípio, parecia o som de um cachorro. Mas pedimos silêncio e constatamos que era uma criança. Nisso, eu e outro rapaz começamos a tirar os escombros”, relata.

O voluntário falou sobre a dificuldade de conseguir tirar vigas e outros materiais pesados arrastados pela lama. “Conforme escavamos, encontramos o corpo de uma mulher, que pode ser a mãe do bebê”, lamenta.

“A gente escutava um choro bem longe, então começamos a cavar por ali. Foi quando apareceu a cabeça da criança, escoramos um pouco mais e conseguimos rasgar o colchão que estava embaixo da criança. Quebramos uma parede que estava provavelmente em cima da mãe e livramos a criança”, diz. O pai não estava visível.

As chuvas que caíram em entre sexta-feira (18) e sábado (19) no Litoral Norte de São Paulo foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O balanço das prefeituras aponta 48 mortes (47 em São Sebastião e uma em Ubatuba). O último balanço do governo estadual confirma 44 mortes em todo o litoral.

As informações são do G1.

