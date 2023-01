Bebê é resgatado após cair em buraco de 2,5 metros de profundidade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A criança não sofreu nenhum arranhão e se recupera bem do susto

Nesta sexta-feira (27), um bebê, de 1 ano e 5 meses, foi resgatado após cair em um buraco de 2,5 metros, dentro da própria casa. O acidente aconteceu no bairro Parque das Nações 1, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

continua após publicidade .

O resgate durou cerca de 20 minutos e foi realizado pelo Corpo de Bombeiros com auxilio da Polícia Militar. A criança não sofreu nenhum arranhão e se recupera bem do susto.

-LEIA MAIS: Chacina no DF: polícia conclui inquérito e conta como crimes ocorreram

continua após publicidade .

De acordo com a família do bebê, ele estava brincando no quintal quando aconteceu o acidente. A mãe contou à reportagem que o local foi aberto durante uma obra na residência.

"Foi um grande susto e graças a Deus nada aconteceu. Agora tapamos o buraco para evitar qualquer outro risco", contou a mãe emocionada ao lembrar do acidente.

Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News