Bebê é levada às pressas a hospital após ser atacada por cobra em casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A bebê ficou internada por 14 dias

Uma bebê, de apenas um ano, precisou ser levada às pressas para um hospital depois de ser atacada por uma serpente dentro de casa. De acordo com Luis Barreto Baptista, pai da vítima, a filha precisou ficar internada por 14 dias por conta da mordida. O fato foi registrado no Guarujá, litoral de São Paulo.

continua após publicidade .

Baptista, que é eletricista naval, concedeu uma entrevista ao G1 e explicou como o episódio ocorreu. Conforme ele, a cobra d'água aproveitou o momento em que a criança ficou sozinha para investir contra ela. Tudo aconteceu de forma rápida.

"Minha filha costuma engatinhar atrás de mim pela casa. Decidi dar um banho nela e busquei uma toalha. Achei estranho que ela não me acompanhou. Voltei rapidamente e vi a cobra dando o bote e, depois, indo para trás da geladeira, já se preparando para atacar novamente".

continua após publicidade .

A menina foi encaminhada para uma Unidade Pronto Atendimento (UPA) com um ferimento no dedo indicador da mão direita, local em que o réptil a mordeu. Devido ao estado de saúde da pequena, foi necessário transferi-la para o Hospital Santo Amaro (HSA), onde ficou internada.

Luis conseguiu matar a cobra e colocá-la em um frasco. Ele a levou para a instituição de saúde para que os funcionários pudessem identificá-la, a fim de facilitar o atendimento à sua filha. No entanto, Baptista disse ter passado por diversos problemas em relação à identificação do réptil no HSA.

- LEIA MAIS: Homem leva susto após cobra sair de ralo enquanto toma banho; assista

continua após publicidade .

Então, Baptista decidiu levar o animal até o Instituto Butantan, na capital paulista. No local, ele recebeu um laudo que descreve a serpente como uma Erythrolamprus Miliaris, popularmente conhecida como cobra d'água. Essa espécie não é considerada venenosa.

Ainda de acordo com o eletricista, o laudo foi entregue à pediatra responsável pelos cuidados da menina no HSA. A criança recebeu alta na última sexta-feira (31). O pai dela, porém, disse que em um exame de sangue da filha ainda havia resquícios de uma suposta infecção pela mordida do animal.

Segundo o homem, foi a primeira vez que uma serpente entrou na residência, situação que ele atribui a uma medida da Prefeitura de Guarujá na região onde mora.



continua após publicidade .

De acordo com Baptista, cobras passaram a aparecer onde ele mora após o processo de desocupação e demolição de casas irregulares na área, feito pela prefeitura da cidade litorânea.

fonte: Arquivo pessoal A menina foi mordida na mão direita

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News