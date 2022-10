Bebê é jogada de janela do 1º andar pelo pai; vizinha salvou a criança

Da Redação

Uma bebê de apenas cinco meses foi jogada da janela de um apartamento pelo pai. Eles estavam no primeiro andar do prédio e o caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (06), em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

O momento desesperador foi acompanhado por uma vizinha que conseguiu segurar a criança antes que ela atingisse uma grade que separa os blocos do condomínio. A bebê foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade. Até o final da manhã desta sexta-feira (07), ela permanecia internada, afirma o g1.

Os pais da bebê estão divorciados e, conforme informações, a bebê morava há cerca de dez dias com o pai, de 28 anos, e a avó. De acordo com conhecidos da família, ambos os pais da criança são usuários de drogas.





Como aconteceu

A ocorrência começou por volta das 11h30, quando vizinhos ouviram gritos vindos do apartamento situado no primeiro andar do prédio. O homem estava sozinho com a bebê e foi visto circulando pela área externa do apartamento com a criança e um facão. Segundo g1, testemunhas afirmam que ele estava tendo alucinações.

A Brigada Militar foi chamada para atender o caso, mas, quando chegaram, o homem já havia arremessado a criança. Ele teria se assustado com a presença dos policiais e também se atirou pela janela. Ele chegou a ferir o braço na grade durante a queda. Mesmo assim, tentou se esconder e se jogou contra a porta de vidro que dá acesso ao outro bloco do condomínio.

O homem foi detido em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado a um hospital da cidade, onde permanece sob escolta. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso.





