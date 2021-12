Da Redação

Bebê e homem morrem em desabamento nesta madrugada

O desabamento de dois prédios ocasionou a morte de uma bebê, de 1 anos e oito meses, e de um homem, de 35, na madrugada desta terça-feira (7), em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a mãe da criança, de 23, foi socorrida com vida e encaminhada para um hospital.

O homem de 35 anos, identificado como André Luiz Alves Claudino, era padrasto da mãe da criança. Ele também foi encontrado em óbito.

Ainda conforme os bombeiros, os três estavam no segundo andar de um dos prédios. Mãe e filha estavam juntas em um quarto, e o homem, em outro.

Quando a corporação chegou ao local, outras duas vítimas já tinham sido resgatadas com vida por vizinhos e levadas para o hospital: a filha de André, de 13 anos, e a prima da mãe do bebê, de 19 anos.



De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, um prédio de quatro andares desabou totalmente. Outro, de três andares, teve o segundo e o terceiro colapsados.

Segundo os bombeiros, as vítimas que morreram estavam no segundo pavimento do prédio de três andares. O prédio de quatro andares estava em construção e não tinha morador.

A queda dos edifícios também atingiu outros dois imóveis vizinhos.

A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas a hipótese inicial é de problema estrutural. Uma investigação deve ser realizada.

