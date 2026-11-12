Bebê é enterrado vivo sobrevive após 24 horas debaixo da terra em gaiola de cães

Principal suspeito é o pai do bebê, de 25 anos, que foi preso e enfrenta acusações de tentativa de homicídio

Um bebê de 11 meses foi encontrado com vida após passar cerca de 24 horas enterrado em uma área de mata na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A criança foi localizada dentro de uma caixa de transporte para cães, a cerca de 30 centímetros de profundidade, enrolada em uma toalha. O pai do bebê, de 25 anos, foi preso e enfrenta acusações de tentativa de homicídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana

O resgate ocorreu por volta das 13h30 de terça-feira (10), quando uma equipe de buscas vasculhava a região próxima à casa do avô da criança. Um trecho de terra recém-revolvida coberto por palha de pinheiro chamou a atenção dos agentes. Ao sondarem o terreno, ouviram o choro do bebê. A criança estava dentro de uma caixa de transporte de aproximadamente 60 centímetros por 60 centímetros. Segundo o xerife do condado de Lexington, Jay Koon, a toalha criou uma bolsa de ar que permitiu que o bebê respirasse. As temperaturas na região ficaram em torno de 4°C entre a noite de segunda e a manhã de terça, o que também contribuiu para a sobrevivência.

Cronologia do caso

Na manhã de segunda-feira (9), o bebê estava sob os cuidados da avó paterna quando o pai apareceu. A avó saiu para resolver um compromisso, e o pai deveria ficar com a criança até a chegada de outro cuidador. Quando essa pessoa chegou, não encontrou nem o bebê nem o pai. A avó paterna disse à afiliada da CNN WACH que ficou preocupada e ligou para o serviço de emergência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Cerca de 100 policiais de diferentes órgãos participaram das buscas. As autoridades foram até a casa do avô paterno, que fica na mesma rua da residência da avó. No local, encontraram as portas abertas e pertences do bebê, mas nenhum sinal do pai ou da criança. Como o pai não tinha carro, as autoridades não puderam emitir um alerta Amber, utilizado nos EUA para casos de crianças sequestradas.

Ainda na segunda-feira, imagens de câmeras de segurança mostraram o pai na parte da tarde, mas sem o filho. À noite, policiais o localizaram em uma construção auxiliar em Batesburg-Leesville e o prenderam por invasão e resistência à prisão. O bebê não estava com ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estado de saúde e acusações

A criança foi levada a um hospital local e recebeu alta na noite de terça-feira. Segundo o gabinete do xerife, deve se recuperar completamente e está sob os cuidados de familiares.

O pai enfrenta acusações de tentativa de homicídio, conduta ilegal contra uma criança, interferência na custódia e invasão. O xerife Jay Koon afirmou que havia problemas recentes entre o pai e a mãe do bebê, mas não especificou quais. Registros judiciais da Carolina do Sul mostram que o pai se declarou culpado no início deste ano de acusações criminais que incluem agressão e violência doméstica. Ele continua detido e passaria por audiência sobre fiança marcada para quinta-feira (12). Não está claro se ele já conta com representação jurídica. As autoridades ainda não apontaram uma possível motivação para os crimes.