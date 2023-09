Bebê e cachorro morrem após serem deixados em carro por 6 horas

Um episódio triste comoveu moradores de um município do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Uma criança de apenas 11 meses e um cachorro morreram depois de serem deixados por várias horas no interior de um carro. De acordo com uma autoridade local, a responsável pelo crime foi a cuidadora da menina, de 40 anos.

O xerife que esteve à frente do caso, Ron Montgomery, explicou que por volta da 1h da manhã do dia 12 de setembro, a cuidadora da pequena Myrical, Kristen Danielle Graham, recebeu um telefonema de uma amiga, que a pediu para fazer uma entrega de cigarros em uma residência em Newport News - cidade onde essa conhecida trabalha cuidando de um idoso.

“A criança de 11 meses foi colocada na traseira do veículo junto com um cachorrinho e transportada para Newport News, onde foram a uma loja de conveniência, compraram cigarros e uma garrafa de suco de maçã”, disse Montgomery em uma entrevista coletiva à imprensa.

Ainda conforme o relato da cuidadora ao xerife, ela levou o pedido à amiga e permaneceu na residência por um certo período. Graham retornou para casa, no condado de York, por volta das 8h com a bebê. “Assim que chegou em casa, ela abriu as janelas do carro, desligou o carro, deixou o cachorro e a criança no veículo”, disse o xerife.

A mulher só acordou por volta das 14h, quando foi avisada que a criança e o animal estavam mortos.

Segundo o xerife, ela estava com a criança havia cerca de dois dias. A mãe do bebê, uma adolescente de 17 anos, disse à polícia que Graham cuidava regularmente da criança.

Em depoimento, a cuidadora deu versões conflitantes, segundo a polícia. "Ela inicialmente nos fez acreditar que ela estava no veículo com a criança e o cachorro durante aquele período", afirmou o xerife. "As evidências que coletamos não corroboram com essa informação. Acreditamos que ela os deixou, entrou em casa, foi dormir e voltou seis horas depois", esclareceu.

O xerife destacou ainda que, dependendo dos resultados da autópsia da criança, a mulher pode ser acusada por homicídio.



