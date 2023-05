Bebê é atropelado enquanto engatinhava em rua do RS; veja

Da Redação

Motorista não prestou socorro, segundo polícia.

Um bebê de 1 ano e 7 meses foi atropelado por um carro enquanto engatinhava por uma rua de Itaqui, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira (17). O menino sofreu traumatismo craniano e está internado em um hospital de Porto Alegre.

Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente.



Após atropelar o menino, que passou entre as rodas do carro, o motorista segue dirigindo na pista sem voltar para prestar socorro. Segundos depois, o tio do bebê corre para socorrê-lo. Ele coloca o sobrinho no colo e o retira da rua.



O condutor foi localizado e prestou depoimento na delegacia. Ele foi liberado e o relato à polícia é segredo de Justiça.

Com informações: R7

