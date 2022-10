Bebê é atingido por gás de pimenta durante ação da Polícia Militar

Da Redação

O gás foi usado após uma briga generalizada em uma festa em comemoração ao Dia das Crianças

Um bebê foi atingido por gás de pimenta durante uma ação da Polícia Militar (PM) em um condomínio de Minas Gerais. O momento foi registrado por moradores do município de Nova Serrana, nesta quarta-feira (12).

Conforme relato da PM, os agentes atendiam uma ocorrência de violência contra mulher quando houve uma briga generalizada e o gás foi utilizado para dispersar as pessoas. A síndica do residencial, Elenir Raimundo de Camargos, afirmou, no entanto, que a confusão não aconteceu e o caso será registrado na Polícia Civil (PC).

No vídeo feito pelos moradores, é possível ver o momento em quem uma mulher chega com os policiais, joga um chinelo em um homem e ele reage atirando um copo de cerveja na direção dela. A bebida acaba por atingir um militar, que reage.

As imagens retratam ainda o momento em que outro policial joga o gás de pimenta, enquanto as pessoas gritam que há um bebê de apenas um mês no local. A criança estava no colo da síndica. Pelas imagens, é possível ver várias pessoas ao redor da menina, além de alguns militares que conversam com Elenir.

Em seguida, um homem se aproxima, pega o bebê do colo da síndica e sai caminhando com ela nos braços. Eles entram no carro e vão para uma unidade de saúde. O bebê foi atendido na UPA e liberado após atendimento. Conforme a família da bebê, a criança sofreu queimaduras no nariz, por causa do gás.

Síndica

De acordo com Elenir, ocorria uma confraternização de Dia das Crianças no residencial. Estavam na festa moradores e pessoas convidadas por eles. Durante o evento, houve um desentendimento entre duas crianças e a mãe de uma delas se alterou. Após esse episódio, a família foi embora do local e a festa continuou.

A filha da mulher envolvida no desentendimento das crianças voltou junto da polícia. A moça fez algumas provocações para as pessoas que estavam no local e arremessou um chinelo contra um morador, ele revidou jogando um copo com bebida que derramou no policial, e ele reagiu.

"O policial saca o revólver junto das pessoas, e ainda tinha crianças no local. O outro jogou spray de pimenta em todo mundo. Inclusive falei que não tinha necessidade disso, ele vendo que eu estava com a bebê", acrescentou a síndica.





O que diz a PM

De acordo com a polícia, os militares foram até o residencial para atender uma ocorrência de lesão corporal. No local, uma mulher, de 50 anos, disse que tinha sido vítima de agressões. Na área externa do condomínio, havia várias pessoas consumindo bebidas alcoólicas e com o som muito alto. O suspeito da agressão estava entre essas pessoas.

A polícia disse que, ao tentar abordar o homem, começou uma briga generalizada, com arremesso de garrafas de cerveja. Diante disso, os militares usaram o gás de pimenta para acabar com a confusão e conseguiu prender o suspeito.

Ainda de acordo com a polícia, uma mulher disse a filha tinha inalado partículas do gás. Os militares prestaram assistência ao bebê, que foi encaminhado para a UPA. A PM afirma que o gás foi usado na direção dos autores das agressões, mas partículas dele que estavam no ar foram inaladas pela bebê.





Fonte: Informações do g1.

