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Bebê desaparecida em Goiás é encontrada morta no dia em que completaria dois anos

Escrito por Adan Neto (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 19:47:00 Editado em 17.06.2026, 19:55:38
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A bebê Maria Fernanda Cândido da Rocha foi encontrada morta nesta quarta-feira, 17, em Doverlândia, no interior de Goiás. A menina, que completaria dois anos hoje, estava desaparecida desde segunda-feira, 15, na fazenda Vale do Paraíso, no município.

As buscas duraram cerca de 48 horas. Segundo o delegado da Polícia Civil de Goiás, Ramon Queiroz, o corpo foi localizado no leito do Rio Paraíso, local em que as roupas de Maria Fernanda também foram estavam.

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De acordo com o delegado, a procura pela criança teve início na represa, localizada próxima à residência da família. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, foram identificadas pegadas da menina pela região, o que descartou a possibilidade de uma queda no local.

As investigações continuam e buscam entender os motivos que levaram Maria Fernanda até o rio. Já a causa morte está sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, local em que o corpo foi transportado para perícia.

Criança ficou sozinha

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Segundo a Polícia Civil, os pais teriam deixado a menina sozinha por um breve período. Quando retornaram, ela não estava mais no local. De início, a principal hipótese investigada era de que a criança poderia ter saído em direção aos pais e caído na represa da fazenda.

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