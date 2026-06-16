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Bebê desaparece em fazenda de Goiás; buscas se concentram em represa próxima à casa

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 18:48:00 Editado em 17.06.2026, 01:36:44
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Uma criança de quase 2 anos desapareceu na manhã de segunda-feira, 15, em uma fazenda na zona rural de Doverlândia, no oeste de Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e de outras forças de segurança realizam buscas na região, mas a menina ainda não havia sido localizada até esta terça-feira, 16.

A criança completa 2 anos nesta quarta-feira, 17. Segundo a Polícia Civil, ela desapareceu na Fazenda Vale do Paraíso, onde mora com os pais.

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De acordo com informações repassadas pela corporação, os pais teriam deixado a menina sozinha por um breve período. Quando retornaram, ela não estava mais no local.

As buscas se concentram em uma grande represa situada próxima à residência da família. A principal hipótese investigada neste momento é a de que a criança possa ter saído em direção aos pais e caído na água.

"Próximo à casa tem uma represa muito grande e as buscas estão concentradas nesse primeiro momento nessa represa. Os bombeiros estão com mergulhadores tentando localizar essa criança", informou a Polícia Civil.

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A fazenda fica em uma área de difícil acesso, a cerca de 50 a 60 quilômetros do centro de Doverlândia, percurso que leva aproximadamente 40 minutos por estradas rurais.

Além das buscas aquáticas, equipes realizam varreduras na região com auxílio de drones e efetivos em solo. Segundo a polícia, até o momento não há pistas sobre o paradeiro da criança.

"Foi feito buscas aqui na região toda. Estamos em buscas, na verdade, com drone, com várias equipes e nenhuma pista dessa criança até o momento", informou a corporação.

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A Polícia Civil segue acompanhando as buscas e apura as circunstâncias do desaparecimento. Informações que possam ajudar na localização de Maria Fernanda podem ser repassadas pelos canais oficiais das forças de segurança de Goiás.

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bebê buscas desaparecimento Fazenda GO
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