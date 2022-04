Da Redação

Bebê de um ano morre afogada após engatinhar e cair em piscina

Uma criança, de apenas um ano, morreu afogada após cair na piscina da casa em que morava com os pais, na noite da última terça-feira (5), em Cariacica, Espírito Santo.

De acordo com as informações de familiares, a bebê estava na residência com mãe. A mulher não percebeu o momento em que a filha engatinhou em direção à piscina.

A mãe socorreu a menina, identificada como Amabele Roncen, e a levou para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. No entanto, a bebê chegou no local inconsciente e muito fraca.

Os médicos tentaram reanimar Amabele, mas a criança morreu 20 minutos depois de dar entrada no PA.



Por volta das 20h, o corpo dela foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Mais tarde, os pais da bebê estiveram no local para liberar o corpo.

Amabele era a mais nova dos dois filhos do casal. A criança havia feito aniversário há menos de um mês, no dia 20 de março.

