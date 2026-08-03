Bebê de seis meses é resgatada de carro trancado enquanto mãe e padrasto estavam em baile funk

Uma bebê de apenas seis meses foi resgatada de dentro de um carro trancado e sem ventilação na noite do último sábado, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A criança foi deixada na cadeirinha do banco traseiro enquanto a mãe, de 24 anos, e o padrasto, de 38, frequentavam um baile funk na mesma avenida em que o veículo estava estacionado. O caso ocorreu na Avenida Duque de Caxias, no bairro Jardim Teresópolis.

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O resgate foi realizado por um pedestre que transitava pela região e foi alertado por outra criança, que ouviu o choro do bebê vindo do interior do automóvel. Diante da situação de risco, a testemunha quebrou a janela dianteira esquerda do carro, retirou a menina e acionou a Polícia Militar em seguida.

Pouco tempo depois do resgate, a mãe e o padrasto retornaram ao veículo. Em depoimento aos policiais, a genitora afirmou ter deixado a filha sozinha por apenas alguns minutos e alegou que pretendia voltar em breve. O homem, por sua vez, declarou ter advertido a companheira sobre o perigo de deixar a criança trancada, mas admitiu que não a impediu de cometer o ato.

Durante a vistoria no automóvel, os militares encontraram uma porção de maconha armazenada em um recipiente marrom dentro da bolsa da própria bebê, além de um maço de papel seda no assoalho traseiro. A mulher confessou às autoridades que o entorpecente pertencia a ela.

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Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim, que ficará responsável pelas investigações sobre o abandono e a posse de drogas. A bebê passou por avaliação e foi entregue aos cuidados de uma prima de seu pai biológico.