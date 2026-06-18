Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ABSURDO

Bebê de 9 meses é morto pelo pai após levar tapa na cabeça por causa de choro

A criança foi levada desacordada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 19:35:08 Editado em 18.06.2026, 19:35:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Bebê de 9 meses é morto pelo pai após levar tapa na cabeça por causa de choro
Autor Em depoimento gravado pela PM, o suspeito admitiu que perdeu o controle por causa do choro da criança e desferiu um tapa na cabeça do menino - Foto: Reprodução/Metrópoles

Um bebê de 9 meses morreu após ser agredido pelo próprio pai em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (GO), nesta quarta-feira (17). O homem confessou ter desferido um violento tapa na cabeça da criança porque o menino estaria dando trabalho para dormir. A criança foi levada desacordada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não resistiu aos ferimentos.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as autoridades, o pai deixou o bebê sob cuidados médicos na UPA e seguiu até um posto da Polícia Militar Rodoviária, às margens da GO-060. Ele confessou aos policiais que havia "feito uma besteira". Em depoimento gravado pela PM, o suspeito admitiu que perdeu o controle por causa do choro da criança e desferiu um tapa na cabeça do menino.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe médica da UPA iniciou procedimentos de emergência. Cerca de uma hora após o atendimento, o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu. Após a confissão, o homem foi preso em flagrante. A identidade do pai e da criança não foi divulgada oficialmente.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da agressão e aguarda os resultados dos exames periciais para determinar a causa exata da morte.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ASSASSINATO Goiás polícia civil Trindade violência domestica violência infantil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV