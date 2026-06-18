Bebê de 9 meses é morto pelo pai após levar tapa na cabeça por causa de choro

Um bebê de 9 meses morreu após ser agredido pelo próprio pai em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia (GO), nesta quarta-feira (17). O homem confessou ter desferido um violento tapa na cabeça da criança porque o menino estaria dando trabalho para dormir. A criança foi levada desacordada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e não resistiu aos ferimentos.

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De acordo com as autoridades, o pai deixou o bebê sob cuidados médicos na UPA e seguiu até um posto da Polícia Militar Rodoviária, às margens da GO-060. Ele confessou aos policiais que havia "feito uma besteira". Em depoimento gravado pela PM, o suspeito admitiu que perdeu o controle por causa do choro da criança e desferiu um tapa na cabeça do menino.

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A equipe médica da UPA iniciou procedimentos de emergência. Cerca de uma hora após o atendimento, o bebê não resistiu aos ferimentos e morreu. Após a confissão, o homem foi preso em flagrante. A identidade do pai e da criança não foi divulgada oficialmente.



O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da agressão e aguarda os resultados dos exames periciais para determinar a causa exata da morte.