Bebê de 9 meses cai da janela de 2º andar e é internado

Com a queda, o bebê precisou ser intubado e transferido de helicóptero para o hospital

Na manhã desta quinta-feira (17), um bebê de 9 meses ficou em estado grave depois de cair do segundo andar da própria casa.

A criança, segundo a mãe, estava em cima de uma cama quando se apoiou na janela e despencou de uma altura de três metro. Com a quadra, o bebê precisou ser intubado e transferido de helicóptero para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis.

A Polícia Militar conta que foi acionada por volta das 8h20min pela Unidade de Pronto Atendimento de Bombinhas, cidade do estado de Santa Catarina, para onde o bebê havia sido levado. Durante uma conversa com a mãe, ela explicou à PM que mora em uma kitnet com a criança e outras quatro filhas, que se arrumavam para ir à escola na manhã desta quinta-feira.



A mulher disse que estava na cama com o bebê, mas saiu por alguns instantes para pegar uma roupa e trocá-lo também. Nesse intervalo de tempo, a criança teria se apoiado na parede e empurrado, sem querer, a janela basculante, que fica logo acima da cama. Durante a queda, ela ainda teria caído em um telhado até chegar ao chão.

Desesperada com a situação, a mãe recebeu a ajuda de um vizinho que resgatou o bebê desacordado e o levou até o Corpo de Bombeiros. No percurso, a criança se mexia e abria os olhos, mas ao chegar na UPA de Bombinhas foi intubada pela equipe médica e transferida para Florianópolis.

Não houve atualizações do estado de saúde do bebê até o momento.

