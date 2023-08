Bebê de 5 meses morre após tomar dipirona injetável nas costas em UPA

Uma bebê de apenas 5 meses morreu na última sexta-feira, 4 de agosto, depois de ser levada três vezes a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela família. Conforme informações do site Metrópoles, a primeira entrada da criança na instituição de saúde foi devido à síndrome mão-pé-boca.

De acordo com o relato de familiares da pequena, durante o atendimento na UPA Dilson Alberto de Souza, a médica prescreveu dipirona na veia da bebê, mas a enfermeira teria aplicado o medicamento nas costas da criança, perto dos rins.

No dia seguinte à aplicação, a menina apresentou vermelhidão no local em que o medicamento foi injetado. Pouco tempo depois, a bebê foi levada novamente à unidade de saúde.

Lá, um segundo médico afirmou que o medicamento foi aplicado no local errado.

A menina foi novamente medicada e liberada para ir para casa. No entanto, na terceira vez que a criança foi levada à unidade de saúde, ela acabou morrendo.



O fato foi registrado em Trindade, Goiás. A prefeitura do município divulgou uma nota, onde alega que afastou a equipe envolvida no caso.

"É com imenso pesar que a Prefeitura de Trindade recebe a notícia do falecimento da paciente, e roga ao Pai Eterno conforto para os familiares. Todas as investigações necessárias serão realizadas para elucidar a causa da morte”, diz um trecho do comunicado.



