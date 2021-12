Da Redação

Bebê de 4 meses morre enquanto dormia com a mãe

Uma tragédia ocorreu na manhã do último domingo (5). Um bebê de apenas 4 meses morreu enquanto dormia na cama com a sua mãe e um irmão, de 4 anos. O caso aconteceu em Esmeraldas, Minas Gerais. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade .

A mãe da criança contou à PM que estava dormindo com seus filhos, mas, ao acordar, percebeu o bebê estava sangrando pelo nariz e não respirava.

A Polícia Civil (PC) também esteve no local. De acordo com as autoridades, a suspeita é de que a criança tenha morrido por asfixia mecânica, quando falta oxigênio devido a algum impedimento de ar.

continua após publicidade .

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e será submetido a exames que apontarão, com clareza, a causa da morte.

Segundo a PC, o corpo do bebê não apresentava lesões. A mãe foi levada à delegacia para prestar depoimento.