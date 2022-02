Da Redação

Bebê de 3 meses morre em deslizamento de terra em SP

Uma mulher e o seu bebê, de apenas três meses, foram soterrados em um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas, em Itapevi, São Paulo. O caso foi registrado na noite deste domingo (30). A mãe foi retirada dos escombros com vida. Já a criança não resistiu e morreu.

A tragédia aconteceu, segundo testemunhas, quando as vítimas estavam na casa de amigos para um jantar. Além do bebê, que completaria quatro meses nesta quarta (2), e de sua mãe, que tem 27 anos, estava o companheiro dela e mais cinco pessoas que moravam na residência.

As pessoas que estavam na moradia ouviram um barulho forte no telhando e fugiram do local. A mulher, que estava na cozinha, e o bebê, que dormia em um quarto, foram soterrados. Tudo aconteceu durante um temporal.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram para o local. Os militares encontraram a mãe e a encaminharam para o Hospital Geral de Itapevi.

O bebê só foi localizado por volta das 5h desta segunda-feira (31). Ele foi encaminhado ao hospital, onde foi constatado o óbito.

Com informações do g1.