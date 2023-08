Bebê de 3 meses morre ao ser deixado pela mãe em carro

Siga o TNOnline no Google News

Uma fatalidade foi registrada nessa terça-feira, 8 de agosto, em Houston, nos Estados Unidos. Um bebê de apenas três meses morreu depois de ser deixado sozinho pela mãe no carro, em meio a uma onda de calor "perigosa e impecável", conforme as autoridades norte-americanas.

Segundo as informações da Companhia Americana de Transmissão (ABC News), a mulher foi ao Centro Harris de Saúde Mental na tarde de terça-feira com seus dois filhos, sendo um de 4 anos e outro de 3 meses.



Ela entrou na instituição com o filho mais velho e deixou o mais novo no interior do carro.

Ao retornarem para o estacionamento, se depararam com o bebê de três meses inconsciente. O Departamento de Polícia de Houston afirmou que, no momento em que a criança foi deixada no veículo, a sensação térmica era de 42°C.

Uma equipe de socorristas compareceu ao local rapidamente e encaminhou a vítima a um hospital. Mas, assim que chegou a uma unidade de saúde, os médicos apenas puderam constatar o óbito da criança.

A polícia ainda não sabe quanto tempo a criança ficou sozinha no veículo e se foi deixada de forma intencional ou por engano, segundo apurou a ABC News.

