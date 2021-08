Da Redação

Bebê de 2 meses tem 90% do pulmão comprometido pela Covid-19

Em Barra do Garças, a 515 km de Cuiabá (MT), um bebê de apenas 2 meses está internado com 90% do pulmão comprometido pela Covid-19.

A família criou uma vakinha virtual para ajudar nas despesas médicas e tratamento.

A mãe do bebê, Michelly Cristina Silva Mourão Noleto, e o marido, tiveram que se ausentar do trabalho para ficar com o filho no hospital na capital. Athos tem duas irmãs de 6 e 7 anos.

Em uma gravidez de risco, a criança nasceu prematura, mas saudável, de acordo com a mãe. Há 20 dias começou a ter sintomas de tosse e passou por dois testes de Covid-19, que deram negativo, antes do resultado dar positivo.A sogra de Michelly, ela e o marido testaram positivo antes do filho.

“Ele tinha tosse seca e os médicos acharam que seria uma pneumonia. Até então os testes deram negativo para a Covid-19. Alguns dias depois ele piorou e teve dificuldade respiratória e foi internado no Pronto-Socorro”, disse a mãe.

Athos ficou cinco dias internado e recebeu alta. Nessa ida ao hospital o teste de Covid-19 também deu negativo.

“Na semana passada ele voltou a tossir e ficava roxo. Fizemos exames e o raio-X mostrou eu p pulmão estava comprometido. Foi então que deu positivo para a Covid-19. Somente Deus pode salvar a vida do meu filho”, declarou Michelly.

A família já conseguiu arrecadar R$ 14 mil dos R$ 15 mil que precisa.

Para contribuir com a Vakinha Online, acesse o link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/guerreiro-athos-noleto

Com informações: G1