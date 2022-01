Da Redação

Bebê de 2 meses surpreende os pais ao falar pela 1ª vez

Um vídeo de um bebê de apenas dois meses está repercutindo nas redes socais. O registro mostra a bebê Haisley dizendo "I love you" (eu amo vocês, em inglês) aos pais. O caso ocorreu na Carolina do Sul, Estados Unidos.

continua após publicidade .

Tudo aconteceu durante um momento de brincadeira entre Breanna e Jake Allen com a filha. Eles estão no chão da sala e se animam ao perceber que a bebê está balbuciando.

No início, é possível ouvi-la balbuciar algo pouco compreensível, mas os pais foram a incentivando a dizer "I love you". Na segunda tentativa de Haisley fica ainda mais claro o que a recém-nascida fala: "I love you".

continua após publicidade .

Bebê de 2 meses surpreende os pais ao falar pela 1ª vez - Vídeo por: tnonline

De acordo com as informações do portal especializado em medicina WebMD, uma grande parte dos bebês nos EUA têm "mama" (mãe) e "dadda" (pai) como suas primeiras palavras, porém, apenas costumam dizer isso depois do 1º ano.

O vídeo, que tem data de 13 de janeiro, já foi visto por milhões de internautas.