Bebê de 2 meses morre esmagado pela mãe, que adormeceu ao amamentá-lo

Na madrugada desta sexta-feira (21), um bebê de 2 meses morreu enquanto era amamentado pela mãe. O Corpo de Bombeiros foi à casa, mas, ao chegar no endereço, na Quadra 2 do Itapoã, no Distrito Federal, a equipe de militares encontrou a criança já sem vida.

A vítima apresentava rigidez das articulações, além de pele arroxeada, segundo a corporação, que confirmou a morte do bebê ainda no local, no Condomínio Fazendinha.

Os pais do bebê relataram que, antes de morrer, o neném era amamentado. A mãe deitou na cama com ele no colo, adormeceu e, ao acordar, percebeu estar sobre a criança, que não se movia mais nem chorava.

Policiais militares que atuaram na ocorrência encontraram o colchão manchado de sangue e uma lesão na cabeça do bebê. A 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) apura o caso.

Na unidade policial, os pais relataram que, ao perceberem a criança sem reações, tentaram reanimá-la, mas não conseguiram. Inicialmente, a ocorrência é investigada como homicídio culposo — não intencional.

