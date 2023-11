Bebê de 2 meses encontrado com casal em bar pesa menos de 2 kg

O bebê encontrado com os pais em uma distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, pesa menos de 2 kg, segundo informações do Conselho Tutelar. O irmão da criança tem 7 anos e foi resgatado com quadro de desnutrição grave. Os pais foram abordados pela Polícia Militar de Goiás e chegaram a ser detidos, mas segundo o Conselho Tutelar, o casal passou por audiência de custódia e foi liberado.

Conforme apurado pelo conselho, o bebê já nasceu com baixo peso e, atualmente, tem menos do que quando nasceu. “A bebê nasceu com 1,4 kg. Eu peguei a criança com uma mão só. Estou indignada”, disse uma conselheira ao portal G1.

Ainda de acordo com a profissional, o local onde a família vive estava “muito sujo e bagunçado. Inclusive o quarto em que a criança ficava, é um colchão muito velho e estragado. Tinha fezes e um odor muito forte de urina”.

Foto por REPRODUÇÃO Irmão do bebê tem sete anos e foi encontrado com quadro de desnutrição grave

Segundo uma tabela da Organização Mundial da Saúde (OMS) que é seguida por pediatras, o peso ideal do bebê encontrado seria de 6,6 kg, o que aponta possível desnutrição e desidratação da criança, que está fora dos parâmetros.



A situação foi descoberta no último domingo (12) após denúncias de abandono de incapaz. De acordo com a PM, o casal, que estava na companhia do bebê, foi abordado em uma distribuidora de bebidas, ocasião em que eles informaram que tinham outro filho.

Segundo a corporação, os pais disseram que o garoto tem deficiência e estava em casa. Quando os policiais chegaram ao local, a criança foi encontrada abandonada em um quarto escuro e em estado avançado de desnutrição.

As informações são do Metrópoles.

