Uma testemunha imobilizou e desarmou a suspeita antes da chegada dos policiais

Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante em Curvelândia (MT). Ela é suspeita de ferir uma menina de 2 anos com golpes de faca. O caso ocorreu no domingo (15/11), durante uma comemoração familiar. Curvelândia fica a cerca de 280 km de Cuiabá (MT). A suspeita é servidora pública.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo anfitrião da festa por volta das 21h45. Testemunhas disseram à PM que a criança recusou posar para uma foto ao lado da suspeita. A mulher pegou uma faca e desferiu golpes no pescoço e no ombro da menina.

Um convidado imobilizou e desarmou a suspeita antes da chegada dos policiais. Um primo da criança prestou os primeiros auxílios e a levou à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Curvelândia. A equipe de plantão considerou o quadro estável. Os médicos optaram por transferir a menina ao Hospital Regional de Cáceres (MT), para avaliação especializada por causa dos ferimentos na região cervical.

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A PM apreendeu a faca para perícia. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e prestar assistência à família da vítima.

Não há informação sobre a conclusão do inquérito ou sobre a tipificação final.