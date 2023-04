Bebê de 11 meses morre após erro médico em São Paulo

Da Redação

Pedro Henrique Oliveira Santos

Um bebê de apenas 11 meses morreu na segunda-feira (27) após a família apontar um erro na medicação utilizada pela médica do Hospital Municipal de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com Gugu, pai de Pedro Henrique Oliveira Santos, o bebê deu entrada no Hospital Municipal de Cajamar, localizado na avenida Bento da Silva Bueno, na quinta-feira (23), depois do menino apresentar sintomas de virose.

O pai de Pedrinho (apelido de como era chamado), afirma que o bebê estava vomitando, com diarreia e um pouco de febre quando foi internado, ainda na quinta.

Ainda segundo Gugu, seu filho já aparentava estar bem na sexta-feira (24). Na manhã do sábado (25), quando o bebê teria alta, por volta das 10h30, uma médica passou uma medicação para o Pedrinho.

Após a equipe aplicar a medicação, Pedro Henrique começou a passar mal, chegando a ter uma parada cardíaca de 50 minutos.

Os médicos o socorreram, e o bebê ficou respirando por aparelhos, até ser transferido para um hospital em Francisco Morato, ainda no sábado. Na segunda-feira, às 21h30, Pedrinho não resistiu e morreu.

Na terça-feira (28), o prefeito de Cajamar, Danilo Joan, publicou em seu Instagram um vídeo no Hospital Municipal de Cajamar, dizendo ser “o dia mais triste” de seu mandato.

O pai de Pedrinho, Gugu, relata que a prefeitura está dando apoio para ele, e que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Cajamar.

Além disso, o prefeito afirmou que a médica e a enfermeira envolvidas no caso foram afastadas, e que agora aguarda a perícia médica. Na legenda da publicação, Danilo diz: "Estou aqui no Hospital Municipal. Tenha certeza que a sua indignação é a minha. Não vou descansar enquanto a justiça não for feita."

Já nesta sexta-feira (31), o prefeito da cidade publicou outro vídeo, onde diz que todos os funcionários do hospital vão passar por uma reavaliação, e que na quinta-feira (30), ouviu a família de Pedrinho.

Danilo Joan também fala que houve uma destituição em toda a direção do hospital, onde uma nova diretora assumiu o cargo.

O prefeito ainda diz que irá colocar um sistema de avaliação do usuário no Hospital Municipal de Cajamar, onde os pacientes terão que avaliar o atendimento recebido, desde a recepção até nos consultórios, por totens que estarão disponíveis em todo o hospital.

Também haverá uma ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde) do lado externo do hospital, caso aconteça algum problema durante a consulta.

Nesta sexta-feira, moradores da cidade de Cajamar organizaram uma manifestação nas proximidades do Hospital Municipal de Cajamar, cobrando mudanças e justiça pelas negligências do hospital.

Conforme a Guarda Civil Municipal de Cajamar, a manifestação começou às 18h00 finalizada, de forma pacífica, às 20h40, e contou com aproximadamente 200 pessoas.

Com informações: R7

