Bebê de 10 meses morre engasgada após engolir bolinha de gel

Uma bebê de apenas 10 meses morreu engasgada ao engolir um brinquedo enquanto tomava banho. A pequena Esther Jo Bethard ingeriu um Orbeez - um tipo de bolinha de gude de gel que, quando mergulhada em água, aumenta de amanho - no último mês nos Estados Unidos. A mãe da criança se mobilizou para impedir a comercialização do produto.

continua após publicidade

De acordo com o relato que Taylor Bethard, mãe da vítima, concedeu à imprensa local Fox News, o objeto causou um "bloqueio intestinal" na filha. Além disso, ela "apresentou sintomas de infecção" e morreu no dia seguinte ao incidente.

Após a tragédia, a mãe disse que não sabia dos riscos do brinquedo, que é recomendado para crianças maiores de 3 anos. Agora, ela está em contato com as autoridades para retirar esse tipo de produto de venda.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Recém-nascida morre engasgada com leite durante amamentação no PR

"As bolas de gel devem ser banidas ou recolhidas dos comércios como brinquedos infantis. No mínimo, deveriam ter colocado um aviso nno rótulo com alerta sobre os perigos que proporcionam as crianças", declarou.

Um representante da Comissão de Segurança Pública do Consumidor dos Estados Unidos disse estar "ciente desta morte trágica" e que investiga o ocorrido.

continua após publicidade

"Temos trabalhado com a indústria para melhorar os padrões relevantes para estes produtos e estamos considerando opções adicionais de regulamentação, caso não o façam em tempo útil. Encorajamos fortemente os pais e cuidadores a relatar quaisquer incidentes com este produto", diz a comissão.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News