Bebê de 10 meses é internado depois de engolir cigarro de maconha

O caso foi registrado na noite dessa quinta-feira (12), em Juiz de Fora

Um bebê, de apenas 10 meses, deu entrada no Pronto Atendimento Infantil (Pai) de Juiz de Fora, em Minas Gerais, depois de engolir um cigarro de maconha, na noite dessa quinta-feira (12).

Uma médica plantonista acionou uma equipe da Polícia Militar (PM) logo após atender a criança e constatar que ela ingeriu droga.

De acordo com as informações da PM, a criança chegou sonolenta à unidade de saúde. O menino foi submetido a uma lavagem de estômago e permanece em observação.



Assim que os agentes de segurança chegaram no local, conversaram com a mãe do menino, que afirmou que descuidou da criança no momento em que ela pegou parte da substância ilícita.

O caso foi repassado para o Conselho Tutelar, que também esteve no local, e a responsável pelo bebê foi encaminhada para a delegacia para as demais providências.

