Bebê de 10 meses é encontrado morto em creche de SC

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A fatalidade foi registrada na tarde dessa quinta-feira

Um bebê de 10 meses foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (27), em uma creche de Palma Sola, em Santa Catarina. Uma professora disse que encontrou a criança desacordada no momento em que foi trocá-la, logo após a hora do soninho.

continua após publicidade .

A prefeitura do município explicou, através de uma publicação feita em uma rede social, que uma equipa do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrer a vítima. Os socorristas encaminharam o bebê para um hospital, porém, nada pôde ser feito.

Leia também: Aluna, vítima de bullying por escutar rock, receberá R$ 15 mil de escola

continua após publicidade .

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que apura a causa da morte. A hipótese de engasgo foi descartada pelos médicos legistas.



Segundo o IML, a princípio, o menino teria sofrido uma “parada cardíaca, devido a uma síndrome rara que pode acontecer em bebês de até um ano”. A administração municipal informou que a criança não tinha problemas de saúde.

continua após publicidade .

O resultado dos exames deve ser concluído nos próximos meses.



O caso gerou comoção e revolta na comunidade de Palma Sola. A creche chegou ser apedrejada por moradores durante a noite de quinta-feira. A prefeitura disse que entende como um pedido de “resposta imediata” e que não vai registrar os danos na polícia.



Ainda de acordo com o texto, a família do menino está recebendo todo o apoio necessário da prefeitura, bem como os profissionais da creche, que estão desolados com o acontecimento.

Siga o TNOnline no Google News