Bebê de 1 ano morre em 'creche' clandestina de Santa Catarina

Uma bebê, de apenas um ano de idade, morreu em uma "creche" clandestina na cidade de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (30).

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Roberta Franco França, um total de 13 crianças eram cuidadas por uma única funcionária do local no dia do falecimento, que aconteceu na quinta-feira (29/6).

A investigação está a cargo da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami). Até o momento da publicação desta matéria, mais informações sobre o funcionamento do espaço não foram divulgadas.

A delegada informou que, nas apurações iniciais, não foram encontrados sinais de maus-tratos na bebê. "A suspeita inicial levantada pela perícia é de afogamento por alimento ou secreção. Mas somente com o resultado da necrópsia poderemos afirmar isso", informou França.

A investigação, ainda segundo a autoridade, apura "se foi uma fatalidade, se houve negligência, ou qualquer outra coisa". A mulher que estava com as crianças seria ouvida formalmente durante esta sexta-feira (30).

*Com informações g1 de Santa Catarina.

