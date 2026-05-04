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Bebê de 1 ano morre após ser atropelado acidentalmente pelo pai em Chapecó

Homem dava marcha à ré no veículo quando atingiu a criança; pais tentaram socorrer o menino, que já chegou sem vida ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 14:59:31 Editado em 04.05.2026, 14:59:26
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Bebê de 1 ano morre após ser atropelado acidentalmente pelo pai em Chapecó
Autor O menino de 1 ano foi atropelado pelo pai - Foto: Divulgação

Um menino de 1 ano e 4 meses, identificado como José Valentin Salvagni, morreu após ser atropelado acidentalmente pelo próprio pai na noite de domingo (3), no bairro Eldorado, em Chapecó (SC). O acidente ocorreu no momento em que o homem manobrava o carro de ré na garagem da residência da família e não percebeu a presença da criança.

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À Polícia Militar, o pai relatou ter sentido um leve solavanco e acreditou se tratar de um desnível no piso, sem imaginar que havia atingido o filho. Os próprios pais socorreram a vítima imediatamente e a levaram às pressas para um hospital particular do município, mas o menino já deu entrada na unidade de saúde sem sinais vitais.

Após o atendimento médico inicial que constatou o óbito, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para investigar as circunstâncias e realizar as perícias necessárias sobre o acidente. O corpo da criança é velado desde a madrugada desta segunda-feira (4) na Capela A da Funerária Wolff, em Chapecó, e o sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Linha Alto da Serra, localizado no interior do município.

Com informações Banda B.

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