Bebê de 1 ano morre ao entrar em piscina sem os pais verem, em SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na última segunda-feira (30)

Um bebê, de apenas um ano de vida, morreu afogado na tarde da última segunda-feira (30), em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A criança estava passando as férias com os pais na casa de praia que possuem na cidade quando a tragédia ocorreu. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da corporação, no momento do afogamento estavam na residência seis pessoas de uma mesma família: a vítima, o pai e a mãe, o irmão mais velho da criança, de 4 anos, e dois avós do menino. Todos são naturais de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O bebê foi para os fundos da residência, sem que ninguém notasse, e entrou na piscina. A mãe e a avó, que estavam dentro do imóvel, encontraram o menino nos fundos de casa, desacordado.

continua após publicidade .

Leia também: Menino de 10 anos morre ao encostar em muro de prédio e sofrer choque

A família o socorreu e o encaminhou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas, no local, foi constatado que ele não apresentava mais sinais vitais.

Segundo a Prefeitura de Itanhaém, o bebê chegou a receber o atendimento médico na Unidade de Saúde Familiar Grandesp às 16h50. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorre-lo, mas não obtiveram êxito ao tentar reanimá-lo.

Com informações do Uol.

Siga o TNOnline no Google News