Da Redação

Bebê de 1 ano e 2 meses morre afogada em piscina de plástico

Um acidente trágico foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (14). Uma bebê de 1 ano e 2 meses morreu afogada em uma piscina de plástico, no povoado de Tapera, região que fica entre as cidades de São Gonçalo dos Campos e Feira de Santana, na Bahia.

continua após publicidade .

De acordo com a família, a criança, identificada como Raíssa Vitória de Oliveira Gomes, estava com a avó. O afogamento da bebê aconteceu quando o telefone da idosa tocou. O aparelho celular estava no quarto, então, a avó foi até cômodo para atendê-lo. O marido dela, avô da criança, está internado na capital e ela aguardava notícias.

Ainda conforme a família, neste momento, a bebê foi para o quintal, onde havia uma piscina infantil que não estava totalmente cheia. Porém, Raíssa acabou caindo de cabeça para baixo e não conseguiu ficar em pé novamente.

continua após publicidade .

A criança chegou a ser socorrida e levada rapidamente para o Hospital Estadual da Criança, mas chegou na unidade sem vida.

Caso semelhante

O menino, Paulo Júnior Alvarenga Vieira, de 8 anos, morreu no Dia das Crianças, após se afogar em uma represa no município de Fênix, no Paraná. Ele chegou a ser retirado da água por familiares, mas chegou ao hospital sem vida.

continua após publicidade .

A represa onde a criança se afogou fica ao lado de um pasto, no quadro urbano da cidade, próximo a Apae e a casa da vítima.

Conforme informações da Coluna do Rato, o menino havia saído de casa para brincar com um grupo de crianças no pasto. Depois de um tempo, os amigos que estavam juntos, correram para chamar o tio e o pai, que moram próximos, dizendo que ele tinha se afogado.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi avisada do ocorrido e deslocou até o Hospital para colher informações sobre o caso.

continua após publicidade .

O Corpo da criança foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para a autopsia e posteriormente liberado ao familiares para velório e funeral



A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, responsável pela área, abriu inquérito para investigar o caso.