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Bebê com vacinação incompleta é 32º caso de sarampo no estado de SP

Até agora, em 23 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bebê com vacinação incompleta é 32º caso de sarampo no estado de SP
Autor Foto: Reprodução/OMS/Agência Brasil

O número de casos confirmados de sarampo no estado de São Paulo subiu para 32, segundo balanço divulgado pela Secretaria da Saúde nesta sexta-feira (11). Os dois novos casos foram registrados na capital paulista: uma bebê de seis meses com esquema vacinal incompleto e um homem de 28 anos.

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Do total de casos, 29 ocorreram na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Em 23 ocorrências, os pacientes não tinham registro de vacinação contra o sarampo ou apresentavam esquema vacinal incompleto. Os dois novos casos foram notificados em agosto e estão relacionados a cadeias de transmissão identificadas e acompanhadas desde então. As amostras foram processadas pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

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A imunização é a principal forma de prevenção. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde dos 645 municípios do estado. Na capital paulista, além da vacinação de rotina, foi realizada uma campanha contra a doença, e todos os postos aplicaram a dose de reforço em pessoas de 6 meses a 59 anos. Agora, o reforço está disponível em três distritos da zona norte: Vila Maria, Vila Medeiros e Vila Guilherme.

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Públicos elegíveis para a vacinação contra o sarampo

  • Crianças aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo;
  • Crianças aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo;
  • Pessoas de 15 meses a 29 anos: devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas;
  • Pessoas de 30 a 59 anos: devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta;
  • Trabalhadores da saúde: devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.

Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias que residem nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A dose zero também pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância. A dose zero não substitui as doses previstas no calendário vacinal. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

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