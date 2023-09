Bebê chimpanzé corre abraçar a mãe após tratamento; veja o vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os chimpanzés Gandali, de apenas três anos, e sua mãe adotiva, Samantha, se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um reencontro extremamente emocionante. Acontece que um vídeo em que Gandali aparece pulando nos braços da mãe, na última quarta-feira (6), viralizou entre os internautas.

continua após publicidade

Mãe e filhote ficaram separados para que o pequeno chimpanzé pudesse receber tratamento para uma picada de cobra. Gandali foi picado por uma serpente dentro do seu próprio recinto no Zoológico de Rockhampton, no leste da Austrália, na terça-feira (5).

- LEIA MAIS: Motorista desatento causa explosão ao sair de posto de combustíveis

continua após publicidade

Segundo nota do zoológico, o pequeno recebeu cuidados veterinários imediatos, mas precisou ficar sob observação durante a noite. Apesar de ser apenas um dia de separação, ao reencontrar a mãe adotiva, ele pulou no colo da chimpanzé adulta e ficou "abraçado" com ela. O vídeo, que circula em diversos perfis nas redes sociais, ganhou o coração dos internautas.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News