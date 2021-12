Bebê cai em rio após mãe se desequilibrar em ponte com lama

Da Redação

Uma bebê de apenas sete meses caiu dentro de um rio quando sua mãe foi atravessar uma ponte em Mutum, Minas Gerais. A queda aconteceu quando a mulher tentou se desviar de um carro que também passava pela estrutura, porém, ela escorreu na lama. O caso ocorreu na terça-feira (21).

continua após publicidade .

Durante a perda de equilíbrio da mãe, a bebê Ana Júlia Rodrigues caiu no Rio São Manoel. Entretanto, foi salva por um idoso, de 60 anos, que passava pelo local.

João Marinho é um pedreiro aposentado e tem dificuldades para movimentar um dos braços, mas isso não foi problema no momento de resgatar a criança.

continua após publicidade .

“Ele foi para a beira do rio, entregou a bebê e falou ‘agora vocês precisam me tirar daqui, que tá começando a me dar cãimbra’”, contou uma testemunha, que não quis se identificar.



A bebê de 7 meses foi encaminhada para o posto de saúde com apenas algumas escoriações. Ela foi levada em seguida para o hospital de Mutum, onde foi atendida e liberada.

Com informações; G1.