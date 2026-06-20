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TRAGÉDIA NA BR-470

Batida violenta contra caminhão mata motorista e destrói carro em SC

Pista estava perigosa, coberta de óleo e sob chuva no momento do acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 10:44:32 Editado em 20.06.2026, 10:44:26
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Batida violenta contra caminhão mata motorista e destrói carro em SC
Autor Foto: Reprodução/@santacatarinaemfotosbr

Um motorista morreu na manhã deste sábado (20) após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão no km 123 da BR-470, em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 8h21, na altura da Serra São Miguel, e a força do impacto deixou o automóvel completamente destruído.

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A ocorrência mobilizou uma força-tarefa na região. Os Bombeiros Voluntários de Ibirama enviaram três viaturas para o local, que também contou com o apoio de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Médico Legal (IML) de Rio do Sul para os trabalhos de perícia e remoção do corpo.

Batida violenta contra caminhão mata motorista e destrói carro em SC
AutorFoto: Reprodução/Guinchos Marquinhos

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Segundo os socorristas, o trecho da rodovia apresentava condições perigosas no momento da batida, com chuva e uma grande quantidade de óleo espalhada sobre a pista. Diante do cenário, as autoridades recomendam que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a cautela ao trafegar pela Serra São Miguel, onde o trânsito ainda sofre reflexos dos trabalhos de limpeza e liberação da via. As causas do acidente serão investigadas pela polícia técnica.

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