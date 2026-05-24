Batida entre ônibus e carreta seguida de incêndio deixa ao menos oito mortos na BR-251 em MG

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta carregada com sucata deixou ao menos oito mortos e seis feridos na manhã deste domingo, 24, na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais. Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h55, no km 230 da rodovia.

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Os bombeiros informaram que cinco corpos carbonizados ficaram presos às ferragens dos veículos. Outras seis vítimas foram socorridas com vida pelo Samu.

Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes, mas o número foi atualizado ao longo da manhã para oito vítimas fatais.

O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia para Aracaju, em Sergipe. Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior de São Paulo.

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Segundo a PRF, a carreta não registrou mortes entre os ocupantes.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais atuam no local. A rodovia permanece totalmente interditada para o trabalho de perícia e remoção dos veículos.

As autoridades informaram que o atendimento ainda está em andamento e que há dificuldades de comunicação na região por falta de sinal de celular.

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A BR-251, conhecida como Rodovia Júlio Garcia, liga o litoral da Bahia à região Centro-Oeste do País, atravessando Minas Gerais.