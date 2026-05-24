Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Batida entre ônibus e carreta seguida de incêndio deixa ao menos oito mortos na BR-251 em MG

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 24.05.2026, 14:35:00 Editado em 24.05.2026, 14:43:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta carregada com sucata deixou ao menos oito mortos e seis feridos na manhã deste domingo, 24, na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas Gerais. Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h55, no km 230 da rodovia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os bombeiros informaram que cinco corpos carbonizados ficaram presos às ferragens dos veículos. Outras seis vítimas foram socorridas com vida pelo Samu.

Inicialmente, as autoridades haviam confirmado cinco mortes, mas o número foi atualizado ao longo da manhã para oito vítimas fatais.

O ônibus havia saído de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia para Aracaju, em Sergipe. Já a carreta fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior de São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PRF, a carreta não registrou mortes entre os ocupantes.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Samu e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais atuam no local. A rodovia permanece totalmente interditada para o trabalho de perícia e remoção dos veículos.

As autoridades informaram que o atendimento ainda está em andamento e que há dificuldades de comunicação na região por falta de sinal de celular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A BR-251, conhecida como Rodovia Júlio Garcia, liga o litoral da Bahia à região Centro-Oeste do País, atravessando Minas Gerais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente br-251 incendio MINAS GERAIS Santa Cruz de Salinas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV