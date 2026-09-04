Batida entre duas carretas deixa via bloqueada e mobiliza bombeiros em SC

Ocorrência foi registrada no início da tarde desta sexta-feira (4); duas pessoas ficaram feridas e uma delas queixava-se de dores no tórax

Uma colisão envolvendo duas carretas interditou a rodovia SC-108, na região da Vila Itoupava, em Blumenau, no início da tarde desta sexta-feira (4). O acidente foi registrado por volta das 12h10 e mobilizou um forte aparato do Corpo de Bombeiros para o resgate e atendimento no Vale do Itajaí.

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No local, as equipes de socorro constataram o envolvimento de duas pessoas, que já se encontravam do lado de fora dos veículos no momento da chegada do resgate. De acordo com a corporação, um dos homens apresentava dores na região do tórax e recebeu os primeiros socorros de imediato. Até o momento, as autoridades não detalharam as circunstâncias que provocaram a batida, nem o estado de saúde atualizado dos envolvidos.

Devido à dimensão do acidente e ao trabalho das diversas viaturas de resgate deslocadas para a ocorrência, a rodovia precisou ser bloqueada. A interdição impactou o fluxo da via, e os órgãos de trânsito orientam que os motoristas redobrem a atenção e a cautela ao trafegar pelo trecho afetado na Vila Itoupava.