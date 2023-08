Batida entre carro e ônibus mata 4 pessoas que retornavam de enterro

As vítimas morreram no local do acidente

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus matou quatro pessoas na tarde dessa sexta-feira, 18 de agosto, em um trecho da BR-116, em Capão Alto, Santa Catarina. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram ocupantes do carro.

Quando o acidente aconteceu, o grupo havia acabado de sair do enterro de um familiar e voltavam para casa. A informação foi divulgada por amigos nas redes sociais: "Foram enterrar um familiar", escreveram.

No carro estavam Antônio de Jesus, 60 anos, a esposa dele, Aquiaria Araújo de Jesus da Silva, 58, e mais duas pessoas. As passageiras foram identificadas como Antoninha Aparecida Rodrigues, 61 anos, e Eva Marta Arruda Vieira, 66. O homem dirigia o veículo.

Os ocupantes do automóvel seguiam para Lages.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro teria batido na lateral do ônibus, foi jogado na vegetação, às margens da rodovia, e capotou. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas já estavam mortas.



O casal é velado na Capela Mortuária São José, em Correia Pinto, região serrana. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal. O velório de Antoninha ocorre na Capela Irmã Inesita, no bairro Habitação, em Lages. Não há informações sobre a despedida de Eva.

Com informações do G1.



