Batalha Artística: Golddenclick cria palco global para a criatividade

Atenção, amantes da arte de todo o mundo! A Golddenclick Assessoria e Serviços Digitais, sob a liderança visionária de Bruno Moreira, abriu inscrições para a terceira edição da Batalha Artística, que ficará aberta até 20 de setembro de 2023, às 23 horas (horário de Brasília). Este concurso internacional de artes visuais estáticas promete ser uma celebração vibrante da criatividade humana e da expressão artística.

Bruno Moreira, que usa muitos chapéus na Golddenclick - desde ser o programador e web designer até o encarregado do atendimento ao cliente - criou um espaço onde a arte não conhece barreiras. Este ‘surfista do asfalto’ e entusiasta da tecnologia, nascido e criado em São Paulo, sonha em abrir as portas do mundo artístico para todos, de amadores a profissionais, do Brasil ao mundo.

Como participar da 3ª Batalha Artística?

Bem, é simples. Graças ao advento da tecnologia, Moreira acredita que "hoje em dia, todos que têm um celular com uma câmera de qualidade suficiente para enviar fotos boas podem entrar na competição". Portanto, se você sente um ímpeto criativo sempre que segura sua câmera de smartphone, a Batalha Artística é o lugar para você!

Foto por Reprodução

A Golddenclick vai além de apenas receber inscrições. Sua plataforma é conhecida por realizar competições 100% honestas, justas e transparentes. Ao término de cada concurso, todos os participantes têm acesso aos votos, garantindo a integridade do processo. Além disso, a Golddenclick é uma das poucas plataformas no mundo onde os próprios competidores atuam como juízes, estabelecendo uma democracia artística única.

A terceira Batalha Artística não se limita ao Brasil, já houve participações de artistas de Portugal, Uruguai, Argentina e Dinamarca.

O tema da 3ª batalha (concurso de artes visuais estáticas) é 'arte', ou seja, é um tema livre, onde você tem a total liberdade de escolher o que irá criar para enviar para o concurso. Bruno Moreira, destemido e incansável, está pronto para levar sua plataforma revolucionária a todos os cantos do mundo.

Então, quer você esteja rabiscando em um caderno ou pintando um mural, Moreira o convida a se inscrever e desafiar seus limites criativos. Você pode entrar em contato com ele por meio do Instagram da Golddenclick @‌golddenclickasd ou pelo WhatsApp comercial da empresa, pelo número +55 11 97885-5684.

Foto por Reprodução

Como Bruno Moreira sempre diz: "Você só precisa ser um pouco louco!" Então, por que não tentar a sua sorte na 3ª Batalha Artística?



Então, pegue seu smartphone, deixe sua criatividade fluir e dê o primeiro passo para deixar sua marca no mundo da arte.

Para mais informações, visite o site oficial da Golddenclick e siga suas redes sociais para ficar atualizado com todas as novidades e detalhes do concurso. Junte-se a esta aventura global da arte e mostre ao mundo a estrela artística que existe em você. Lembre-se, na Golddenclick, todo clique conta! Venha fazer parte desta revolução artística!

Site: https://golddenclick.com/

Instagram Golddenclick: @‌golddenclickasd

Instagram Bruno Moreira: @‌the_wolfreak