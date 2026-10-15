Base podre causou queda de gangorra que matou atleta de 15 anos em SC; entenda
Beatriz Peixoto morreu após o equipamento artesanal de 16 metros ceder no fim de setembro, em Alfredo Wagner
A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira (15), sem indiciamentos, o inquérito sobre a morte da atleta de handebol Beatriz Peixoto, de 15 anos, atingida por uma gangorra artesanal de madeira em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis (SC). O acidente ocorreu no dia 26 de setembro e, de acordo com a perícia, foi provocado pelo apodrecimento da base da estrutura. Como a deterioração estava concentrada na parte subterrânea da coluna de sustentação, o defeito era imperceptível por meio de uma inspeção visual comum, o que levou a autoridade policial a descartar a hipótese de negligência e, consequentemente, de homicídio culposo.
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O laudo pericial detalhou a dinâmica da falha estrutural do equipamento, que era construído com toras de eucalipto, possuía cerca de 16 metros de comprimento e ficava apoiado sobre um pilar parcialmente enterrado. A investigação comprovou que a gangorra era utilizada há mais de dez anos sem qualquer histórico de acidentes e que o proprietário realizava manutenções regulares, inclusive com a substituição da base já programada. A falta de responsabilidade criminal também se baseou no fato de que o dono não estava na propriedade no momento do acidente e desconhecia que as jovens utilizavam o brinquedo.
A fatalidade ocorreu quando Beatriz, que estava acompanhada de três amigas em um sítio vizinho, decidiu ir ao local para usar a gangorra. Durante a brincadeira, a estrutura sofreu um movimento lateral repentino e tombou. As três amigas conseguiram saltar do equipamento a tempo, mas Beatriz caiu no chão e foi atingida por uma das vigas pesadas de madeira. A adolescente chegou a ser socorrida e levada ao hospital de Alfredo Wagner, onde o óbito foi confirmado. O exame necroscópico atestou que a causa da morte foi um traumatismo cranioencefálico decorrente do impacto violento.