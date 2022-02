Barragem em Rio Acima, em MG, retorna ao nível de emergência zero, diz CSN

Da Redação

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou que a Barragem B2, localizada em Rio Acima (MG) na mina de Fernandinho de titularidade da controlada Minérios Nacional, retornou ao nível de emergência "zero", o mesmo que possuía antes do período de chuvas intensas registradas no início do mês.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que dessa forma, e como consequência de todos os esforços empregados para garantir a estabilidade e segurança da operação, a companhia informa que a estrutura não se encontra mais em situação de emergência e que a produção já está sendo gradualmente restabelecida.