Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Bares e restaurantes de SP não poderão mais oferecer bisnagas com catchup e outros molhos

Escrito por Luis Filipe Santos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

No próximo domingo, 4, entrará em vigor no Estado de São Paulo a portaria 3/2026 do Centro de Vigilância Sanitária (CVS), órgão ligado à Secretaria Estadual da Saúde. Entre diversas determinações, uma proíbe que lanchonetes, bares e restaurantes disponibilizem molhos (como catchup, maionese, barbecue, mostarda, entre outros) em bisnagas para os clientes.

O artigo 75 da portaria determina que "nos serviços de alimentação, os condimentos, molhos e temperos para sanduíches, salgados, pastéis e similares, devem ser oferecidos em porções individuais". O documento foi publicado em 6 de junho e previa 90 dias de adaptação antes de entrar em vigor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em uma lista de perguntas e respostas disponibilizada pelo CVS, o órgão explica que a proibição não significa a determinação de que um tipo específico de embalagem seja usado, como sachês, por exemplo - outras formas de acondicionamento individual também estão liberadas, desde que observadas as condições higiênicas e sanitárias aplicáveis. O CVS também explicou que o artigo não se destina a refeições oferecidas em restaurantes com serviço de buffet, self-service e à la carte.

O CVS afirmou na lista de perguntas e respostas que a medida tem como finalidade "prevenir a contaminação cruzada decorrente do contato do bico ou da extremidade dos recipientes dispensadores com alimentos já mordidos pelos consumidores durante a aplicação de condimentos, molhos e temperos".

Com o uso de apenas porções individuais, a intenção é impedir que bisnagas e outros recipientes "coletivos" sejam um veículo de transferência de microrganismos entre diferentes consumidores, e evitar a permanência dos produtos em temperaturas inadequadas para a conservação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BARES bisnagas catchup PROIBIÇÃO restaurantes SAÚDE SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV