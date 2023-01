Barco que fazia travessia entre Argentina e Brasil vira e três morrem

Da Redação

Bombeiros seguem com as buscas no rio Uruguai

Depois de uma embarcação de pequeno porte virar durante uma tempestade, no rio Uruguai, em Alecrim, norte do Rio Grande do Sul, três pessoas morreram. O caso aconteceu na tarde de sábado (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são duas mulheres e um menino de 7 anos, filho de uma delas.

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP), que acompanha o caso, informou que o grupo fazia a travessia entre a Argentina e o Brasil de barco no momento do acidente.

Os bombeiros seguem com buscas por dois homens que também estavam no barco. O trabalho de resgate foi retomado às 5h30 de domingo (22), com o apoio de mergulhadores e busca por superfície. Uma aeronave da Brigada Militar deve participar das buscas.

Conforme as equipes de resgate, a embarcação transportava cinco adultos e três crianças, sendo dois casais, cada um com um filho, e a cunhada de um desses casais, com uma sobrinha. As vítimas foram identificadas como Sinara Bogler Kuhn, de 47 anos; Noeli Ceconi da da Silva, de 39 anos; e Davi Pimentel, de 7 anos, filho de Noeli.

Estão desaparecidos Jorginho Valdemir Machado, de 44 anos, companheiro de Sinara; e Siderlei Pimentel, companheiro de Noeli. Foram resgatados com vida Emili Vitória Machado, de 5 anos, filha de Sinara e Jorginho; Maria Graciela Lopes, de 40 anos, cunhada de Siderlei e Noeli; e Araceli Lopes, de 8 anos, sobrinha de Maria Graciela.

Após ingerirem água, as sobreviventes foram encaminhadas, conscientes, para o hospital da cidade de Alecrim, mas segundo os bombeiros, já foram liberadas.

O resgate foi feito por um morador de Alecrim, que viu da janela de casa a embarcação tentar atravessar o rio durante a tempestade. Antônio Sérgio Meller conta que nunca tinha visto o Rio Uruguai tão revolto e que correu em direção às pessoas que se afogavam "por instinto".

Com informações do g1

