Barco naufraga no litoral de São Paulo; Bombeiros fazem buscas

Renata Okumura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma embarcação com doze pessoas a bordo naufragou na região de Bertioga, no litoral paulista, na madrugada deste sábado, 8, e deixou um morto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 0h28 nas proximidades da Avenida Tomé de Souza, altura do 650, Vila Clais, na Praia da Enseada.

continua após publicidade .

Nove pessoas foram resgatadas, sendo que oito receberam atendimento médico e passam bem. Uma delas disse que não precisava de atendimento. Outros duas pessoas que estavam no barco, que voltava de Ubatuba, no litoral norte paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma embarcação e uma moto aquática, com o apoio do helicóptero Águia-15, estão realizando os trabalhos de busca no local da tragédia. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) também atua na região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

continua após publicidade .

A Defesa Civil de São Paulo alertou que o litoral paulista poderia ser atingido por fortes chuvas durante o feriado de Páscoa. Por causa dos temporais, há risco de desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações e alagamentos nas áreas mais vulneráveis do leste do Estado.

O alerta vale, sobretudo, para o litoral norte, as regiões da Baixada Santista, Itapeva, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde a previsão indica a possibilidade chuva forte e contínua.

De acordo com a Climatempo, durante a manhã, houve registro de sol entre nuvens e tempo nublado em Bertioga. À tarde e à noite, a previsão é de chuva, assim como durante o domingo de Páscoa.

A Defesa Civil orienta ainda que os moradores fiquem atentos "aos sinais de perigo", como movimentação do solo (observar inclinação de postes e árvores), rachaduras nas paredes, além de portas e janelas emperradas. "Diante desses sinais deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199?, recomenda o órgão.