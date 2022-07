Barcelona chega em acordo de 4 anos de contrato com Jules Kounde

Da Redação

A corrida para assinar com Jules Kounde continua sendo uma grande prioridade para o Barça, e notícias recentes, de diferentes fontes, oferecem mais uma grande atualização sobre a situação do francês.

O Chelsea e o Barcelona são os principais protagonistas nessa corrida pelo jogador de 23 anos. E relatos na segunda-feira (18) afirmaram que o Chelsea apresentou uma oferta no valor de 55 milhões de euros ao Sevilla.

No entanto, o clube recusou rapidamente a oferta do Chelsea, uma vez que estão se esforçando por um acordo no valor de 65 milhões de euros, incluindo adicionais.

Com os constantes movimentos acontecendo, Gerard Romero, jornalista especialista do futebol europeu, apresentou uma nova atualização sobre a situação em torno da Kounde e seu futuro. De acordo com o jornalista, Kounde já concordou com um contrato de quatro anos com o Barcelona.

Anteriormente, havia sido afirmado que o francês havia chegado a um acordo com os catalães sobre termos pessoais e Romero agora divulgou detalhes sobre o suposto contrato, alegando que se tratava de um acordo de quatro anos.

Além disso, diz-se que o contrato está cheio de variáveis, havendo uma cláusula relativa aos recentes problemas de lesão de Kounde. O jornalista também acrescenta que o diretor do Barcelona, Mateu Alemany, está em contato constante com seu homólogo do Sevilla, Monchi.

Romero afirma ainda que Kounde está muito interessado em se juntar a Barcelona. E, apesar do Sevilla rejeitar a oferta do Chelsea, a operação provavelmente será de cerca de 55 milhões de euros. Na situação atual, acredita-se que o jovem de 23 anos possa estar mais próximo de se juntar ao Barça do que ao Chelsea.

Essa é uma grande notícia para os fãs do Barça, que poderão contar com mais um grande reforço no elenco do clube. Além disso, muitos torcedores já estão atentos às novas oportunidades das apostas online e da indústria iGaming para a próxima temporada.

