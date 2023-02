Barbearia naturista tem funcionários e clientes pelados

Da Redação

Quem entra no espaço dele, próximo ao bairro Benfica, tem a opção de tirar ou não as roupas

Já pensou em sair para cortar o cabelo, tirar as roupas e ser atendido por profissionais pelados? É o que acontece há dois anos na Barbearia Naturista, em Fortaleza, capital do Ceará. Fascinado com a ideia de ajudar homens a se amarem “de dentro para fora”, o esteticista Rodney Araújo decidiu colocar a dinâmica em prática e já colhe os resultados positivos.



Quem entra no local, que fica próximo ao bairro Benfica, tem a opção de tirar ou não as roupas. Embora alguns homens apresentem resistência no começo, 90% decide viver a experiência completa e comprova a qualidade do atendimento, que acaba superando qualquer preconceito.

A barbearia atende exclusivamente homens de 18 anos ou mais. Com mais de 13 mil seguidores nas redes sociais, o espaço se tornou alvo até mesmo de estrangeiros. Vai público da Argentina, da Espanha, de Portugal, entre outros países.

As informações são do Metrópoles e do Portal Bhaz.

