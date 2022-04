Da Redação

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, está com Covid-19

Neste domingo (13), o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que contraiu a Covid-19. A ex-primeira-dama Michelle negativou para a doença. Ele recebeu as duas doses da vacina e mais a dose de reforço.

"Estou com a garganta arranhando há alguns dias, mas estou me sentindo bem", escreveu Obama no Twitter. "Michelle e eu estamos gratos por termos nos vacinado e com o reforço, e ela deu negativo."

Obama é a favor da campanha de vacinação contra o coronavírus. O ex-presidente participou de uma ação para promover a imunização nos Estados Unidos.



Na época, o Obama disse que a "vacina representa a esperança", mas os americanos apresentaram resistência a se vacinar - o número de vacinados no país não passa dos 65,7%.



"[A vacina] vai proteger você e aqueles que você ama dessa doença mortal e perigosa", disse então.