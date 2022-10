Banhistas encontram esqueleto humano enquanto nadavam; vídeo

Da Redação

O Corto de Bombeiros Militar foi acionado quando os banhistas encontraram a ossada por volta das 14h55

Banhistas da praia de Ponta Negra, zona oeste de Manaus, levaram um enorme susto ao encontrarem uma ossada humana praticamente completa na tarde do último domingo (09). Um vídeo registrado no momento circula na internet e as imagens são fortes. Assista no final da matéria.

O Corto de Bombeiros Militar foi acionado e, segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os banhistas encontraram a ossada humana às 14h55.

Ricardo Cunha, delegado da DEHS, informa que o esqueleto foi encaminhado para Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de DNA. Conforme o policial, não há um prazo estimado para o resultado ficar pronto, uma vez que se trata de um processo muito detalhado.

Veja imagens do momento em que a assoada é retirada do mar:

fonte: Reprodução

Fonte: Informações do Metrópoles.

