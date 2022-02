Bando armado faz arrastão no Butantã e ataca três carros em cinco minutos

Da Redação

Três motoristas foram assaltados durante uma ação fulminante de um bando armado. O arrastão durou aproximadamente cinco minutos. Os roubos aconteceram no início da tarde de terça-feira, 8, entre 12h07 e 12h03, na rua Doutor Albino Rodrigues de Alvarenga, na Vila Universitária, zona oeste da capital paulista. Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança, um dos bandidos corre em direção ao carro de cor branca de uma das vítimas. Enquanto aponta um revólver para a pessoa que está no banco do motorista, outro criminoso surge no vídeo e rapidamente rouba os pertences dos passageiros.

continua após publicidade .

No segundo roubo, três assaltantes desceram do carro, e abordaram uma mulher que estava ao volante na mão contrária. Eles também levaram os bens da vítima. No último roubo registrado, alguns moradores estavam na calçada no momento da ação. O motorista ainda tenta dar ré no carro e fugir da rua, mas não consegue. Mais uma vez, o trio ataca o condutor e segue em fuga.

Um dos assaltantes vestia um casaco amarelo com a logo da seleção brasileira de futebol. Os outros dois usavam, respectivamente, blusa preta e casaco cinza. Em todas as investidas, eles dirigiam um carro de cor prata, um quarto criminoso auxiliava pilotando o veículo.

continua após publicidade .

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

"O 93º DP, responsável pela área dos fatos, apura os casos. Equipes da unidade analisam as imagens e realizam diligências para identificar e prender os criminosos. Um dos casos mostrados foi registrado pela Delegacia Eletrônica. A autoridade policial da unidade está à disposição das outras vítimas para registrar os casos. A comunicação também pode ser feita pela internet, por meio da delegacia eletrônica www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. A região é alvo de patrulhamento constante realizado pela Polícia Militar por meio dos diversos programas de policiamento da Instituição. As ações realizadas na área resultaram na prisão de 40 criminosos e na recuperação de 107 veículos roubados e furtados."